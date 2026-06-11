Зюганов рассказал о поездках внучки в зону СВО

Зюганов заявил, что его внучка пять раз ездила в зону СВО и сняла фильм о бойцах России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что его внучка Мария пять раз ездила в зону специальной военной операции (СВО) и сняла фильм про российских бойцов. Этим политик поделился в беседе с KP.RU.

«Маша была там пять раз, подготовила специальный фильм о воинах. Она чувствует боль, она понимает, что надо помогать людям, помогать ребятам», — сказал Зюганов.

По его словам, решение поехать на фронт внучка принимала самостоятельно. Лидер КПРФ отметил, что другие его родственники посещали приграничные регионы, в том числе Курскую область, где помогали военнослужащим из КНДР.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о воюющем в зоне СВО сыне. Тогда парламентарий раскрыл звание наследника — его сын служит в должности старшего лейтенанта медицинской службы. В спецоперации также принимал участие сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Николай. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что сын сам принял такое решение, и он, как отец, отнесся к этому с уважением, так как у Николая была «нелегкая судьба».