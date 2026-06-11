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14:22, 11 июня 2026Ценности

Долина заявила о раздаче лишней одежды студенткам

Певица Лариса Долина заявила о раздаче лишней одежды студенткам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина рассказала, что делает с лишней одеждой. Ее комментарий опубликован на странице светской хроники KP.RU в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя исполнительница посетила премию «Муз-ТВ». В беседе с журналистом отметила, что у нее большое количество нарядов, и объяснила, как избавляется от их избытка. Так, по словам артистки, она отдает вещи обучающимся.

«Когда нарядов дома становится слишком много, я их раздаю своим студенткам. Мне не жалко с ними расставаться», — заявила знаменитость.

В апреле Долина высказалась о подделках модных брендов фразой «есть очень хорошие».

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