Певица Лариса Долина заявила о раздаче лишней одежды студенткам

Советская и российская эстрадная певица Лариса Долина рассказала, что делает с лишней одеждой. Ее комментарий опубликован на странице светской хроники KP.RU в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя исполнительница посетила премию «Муз-ТВ». В беседе с журналистом отметила, что у нее большое количество нарядов, и объяснила, как избавляется от их избытка. Так, по словам артистки, она отдает вещи обучающимся.

«Когда нарядов дома становится слишком много, я их раздаю своим студенткам. Мне не жалко с ними расставаться», — заявила знаменитость.

В апреле Долина высказалась о подделках модных брендов фразой «есть очень хорошие».