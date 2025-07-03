Дубинский рассказал о переговорах России и США по Украине

Дубинский: Переговоры по Украине идут между РФ и США, Киеву выставляют условия

Разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным — предтеча беседы американского главы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, переговоры о завершении военных действий идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия.

«Трагедия в том, что все это время из-за тупости и "отваги" одного жаждущего вечной власти и денег гибнут люди», — указал он на Зеленского.

Ранее Дубинйский заявил, что новое наступление российской армии в Днепропетровской области обернется крахом режима Зеленского.