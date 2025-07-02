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04:41, 2 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал об угрожающем Зеленскому действии России

Дубинский: Новое наступление России обернется крахом режима Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalya Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Новое наступление Российской армии в Днепропетровской области обернется крахом режима президента Украины Владимира Зеленского. Об угрожающем Киеву действии Москвы рассказал обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский перебросил резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумскую область, чтобы показать Трампу «хоть какую-то "перемогу"», однако этот шаг привел к ослаблению украинских позиций в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Ситуация не станет лучше: резервов нет, а "перемоги" нужны. Это будет приводить к еще более идиотским решениям на фронте. Без реального разворота к мирным переговорам крах такой системы неизбежен», — считает он.

Ранее Дубинский предложил Зеленскому покинуть Украину. «Пилить видосики [можно] из Лондона. Ничего не изменится», — сказал депутат.

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