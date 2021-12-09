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Диетолог назвала наиболее способствующий образованию жира на животе напиток

Диетолог Гудсон: из-за сладкой газировки на животе образуется наиболее опасный тип жира

Фото: Pixabay

Американский диетолог Эми Гудсон назвала напиток, наиболее способствующий образованию опасного для здоровья висцерального жира на животе. Как сообщает Eat This, Not Thart!, это сладкая газировка.

«Висцеральный жир — это жир, который обволакивает ваши внутренние органы. Большое количество жира этого типа увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов», — объяснила Гудсон.

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Диетолог призвала уменьшать процент висцерального жира в организме. Для этого нужно выполнять аэробные упражнения, сократить в рационе долю продуктов с добавленными сахарами и трансжирами и заменить их на еду с содержанием растворимой клетчатки (овсянку, фрукты с кожурой, орехи и семечки), а также, по возможности, уменьшить уровень хронического стресса.

Гудсон отметила, что прежде всего стоит забыть о сладких газированных напитках, так как в них содержится много сахара и калорий, но при этом нет никаких полезных питательных веществ. Также в газировку часто добавляют фруктозу, которая, по словам диетолога, при употреблении в больших количествах преобразуется печенью в жир, что может привести к увеличению процента висцерального жира в организме.

Ранее диетологи назвали пять продуктов для борьбы с опасным жиром на животе. Среди них жирная рыба разных видов и фасоль.

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Екатерина Лобанова
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