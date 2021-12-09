Диетолог назвала наиболее способствующий образованию жира на животе напиток
Американский диетолог Эми Гудсон назвала напиток, наиболее способствующий образованию опасного для здоровья висцерального жира на животе. Как сообщает Eat This, Not Thart!, это сладкая газировка.
«Висцеральный жир — это жир, который обволакивает ваши внутренние органы. Большое количество жира этого типа увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов», — объяснила Гудсон.
Диетолог призвала уменьшать процент висцерального жира в организме. Для этого нужно выполнять аэробные упражнения, сократить в рационе долю продуктов с добавленными сахарами и трансжирами и заменить их на еду с содержанием растворимой клетчатки (овсянку, фрукты с кожурой, орехи и семечки), а также, по возможности, уменьшить уровень хронического стресса.
Гудсон отметила, что прежде всего стоит забыть о сладких газированных напитках, так как в них содержится много сахара и калорий, но при этом нет никаких полезных питательных веществ. Также в газировку часто добавляют фруктозу, которая, по словам диетолога, при употреблении в больших количествах преобразуется печенью в жир, что может привести к увеличению процента висцерального жира в организме.
Ранее диетологи назвали пять продуктов для борьбы с опасным жиром на животе. Среди них жирная рыба разных видов и фасоль.