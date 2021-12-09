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В Генштабе Франции прокомментировали полет истребителей над Черным морем

Генштаб Франции: истребители над Черным морем не направлялись в воздушное пространство РФ

Фото: Pfc.Gauret Stearns/ Globallookpress.com

Генштаб вооруженных сил Франции прокомментировал полет истребителей «Мираж-2000» и «Рафаль» восьмого и девятого декабря над Черным морем. Там отметили, что воздушные суда выполняли наблюдательную миссию в международном воздушном пространстве и не направлялись в воздушное пространство России, передает РИА Новости.

В Генштабе добавили, что полет производился в соответствии с нормами международного права. Во время вылета российский истребитель приблизился и сопровождал французские самолеты по пути их следования над Черным морем.

«Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве», — пояснили в вооруженных силах.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские истребители сопроводили над Черным морем самолет-заправщик ВКС Франции и истребители «Мираж-2000» и «Рафаль». Уточняется, что иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России, после чего российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Марина Совина
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