В Генштабе Франции прокомментировали полет истребителей над Черным морем

Генштаб вооруженных сил Франции прокомментировал полет истребителей «Мираж-2000» и «Рафаль» восьмого и девятого декабря над Черным морем. Там отметили, что воздушные суда выполняли наблюдательную миссию в международном воздушном пространстве и не направлялись в воздушное пространство России, передает РИА Новости.

В Генштабе добавили, что полет производился в соответствии с нормами международного права. Во время вылета российский истребитель приблизился и сопровождал французские самолеты по пути их следования над Черным морем.

«Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве», — пояснили в вооруженных силах.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские истребители сопроводили над Черным морем самолет-заправщик ВКС Франции и истребители «Мираж-2000» и «Рафаль». Уточняется, что иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России, после чего российские истребители вернулись на аэродром базирования.

