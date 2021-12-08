Российские Су-27 сопроводили над Черным морем самолеты ВКС Франции

Российские истребители сопроводили над Черным морем самолет-заправщик ВКС Франции и истребители «Мираж-2000» и «Рафаль». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Уточняется, что иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России, после чего российские истребители вернулись на аэродром базирования. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — заявили в военном ведомстве.

Военные также отметили, что российские истребители выполняли полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства — без опасного сближения и пересечения воздушных трасс.