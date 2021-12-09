В Генштабе заявили об отработке пусков крылатых ракет США по объектам России

Стратегическая авиация Соединенных Штатов увеличила облеты у российских границ. Она тренирует пуски крылатых ракет по объектам на территории страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, в последнее время фиксируется большое количество полетов стратегической авиации США у восточных рубежей России. В рамках данных мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет.

Вместе с тем Герасимов добавил, что во всех случаях противовоздушная оборона России своевременно находит такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия на несколько лет прекращала полеты своей стратегической авиации, однако, не дождавшись ответных действий от Соединенных Штатов, возобновила их. Американские партнеры, как отметил российский лидер, продолжили полеты.

