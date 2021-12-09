Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Генштабе заявили об отработке пусков крылатых ракет США по объектам России

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: авиация США отрабатывает пуски ракет по объектам России

Фото: Reuters

Стратегическая авиация Соединенных Штатов увеличила облеты у российских границ. Она тренирует пуски крылатых ракет по объектам на территории страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, в последнее время фиксируется большое количество полетов стратегической авиации США у восточных рубежей России. В рамках данных мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет.

Вместе с тем Герасимов добавил, что во всех случаях противовоздушная оборона России своевременно находит такие цели и осуществляет меры по предотвращению инцидентов.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия на несколько лет прекращала полеты своей стратегической авиации, однако, не дождавшись ответных действий от Соединенных Штатов, возобновила их. Американские партнеры, как отметил российский лидер, продолжили полеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе
Раскрыты новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2
Россиян предупредили о риске лишиться мест на кладбищах
На Камчатке у заходившего на посадку самолета развалилось шасси
В Петербурге арестовали владельца «Рив Гош»
Россияне рассказали о денежных ожиданиях от нового года
Политтехнолог назвал условие соблюдения Украиной Минских соглашений
Друзья отправились плавать на досках и встретили трехметровую многотонную рыбу
Россиянка обогнала всех миллиардеров мира по приросту состояния
Россия подготовила к применению почти все наземное ядерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter