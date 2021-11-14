Путин объяснил возобновление полетов стратегической авиации действиями США

Россия на несколько лет прекращала полеты своей стратегической авиации, но, не дождавшись ответных действий от США, возобновила их. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Этого когда-то не было, в 1990-е и почти до середины 2000-х годов мы этого не делали, потому что моторесурс экономили, да и даже керосина не было авиационного. Вообще много чего не было», — объяснил глава государства.

При этом американские партнеры, как уточнил Путин, продолжили такие полеты. «Мы подождали, подождали — и ждали лет пять, по-моему, примерно, и возобновили эти полеты. Так что здесь ничего удивительного нет, мы летаем уже несколько лет», — отметил он.

В субботу, 13 ноября, президент России высказался о полетах стратегической авиации в небе над Белоруссией. Он объяснил, что это происходит в рамках плановых учений. «Здесь наши западные партнеры проводят учения постоянно, на регулярной и нерегулярной основе, неплановые, различного рода. Мы тоже делаем это», — добавил он.