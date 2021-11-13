Путин высказался о патрулировании российской авиацией белорусского неба

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о патрулировании российской авиацией белорусского неба, заявил, что стратегическая авиация для решения таких кризисов ничего сделать не может. Об этом он заявил ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале «Вести.ру».

«У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами. Здесь наши западные партнеры проводят учения постоянно, на регулярной и нерегулярной основе, неплановые, различного рода. Мы тоже делаем это. И наша стратегическая авиация регулярно тоже летает и по своим маршрутам патрулирования», — сказал президент.

Путин также назвал причины миграционного кризиса в Европе. По словам российского лидера, ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. 13 ноября около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной.