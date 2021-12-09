Путин сравнил однодневное и трехдневное голосование

Президент России Владимир Путин высказался об однодневной и трехдневной формах голосования. На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) лидер предположил, что первая из них, наверное, лучше, но вторая позволяет охватить большее число граждан, сообщает РИА Новости.

Путин сравнил однодневное и многодневное голосование, отметив, что к последнему прибегали во время пандемии не только в России, но и в других странах. По его словам, трехдневное голосование позволило избежать столпотворений и обезопасить россиян во время распространения коронавируса. «Не от хорошей жизни это, к сожалению, было сделано», — подчеркнул он.

«Поэтому трехдневное или однодневное голосование — надо подумать… Конечно, наверное, в один день, когда все пришли, все это быстро сделано, наверное, так лучше. Хотя мне специалисты говорят, что это дает возможность большему количеству людей поучаствовать в избирательных кампаниях. Ну не знаю, может быть, это спорный вопрос, но надо подумать», — призвал президент.

На встрече Путин также гарантировал россиянам права и льготы независимо от места жительства. Он поручит правительству страны продумать способы реализации этих возможностей.