Блинкен и Столтенберг обсудили действия НАТО из-за ситуации с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону состоявшийся разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, а также возможные действия альянса в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

В частности, Блинкен и Столтенберг обсудили «варианты действий НАТО в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины», отмечается в документе.

Разговор президентов России и США состоялся 7 декабря, он продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию пропагандой, замешанной на идеологии.