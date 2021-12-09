Россиян предупредили о риске лишиться мест на кладбищах

Местные власти имеют право забрать место захоронения, если за могилой никто не ухаживает. В таком случае умерший будет перезахоронен, а прежнее место используют повторно. Об этом РИА Новости рассказал глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам эксперта, в большинстве регионов нормы обязывают россиян ухаживать за могилами родных. Заброшенное место на кладбище рискует быть признанным бесхозным, предупредил он. Это произойдет, если человек был погребен более 20 лет назад, а могила лишена следов посещения в течение нескольких лет, уточнил юрист.

На таком месте установят табличку с требованием привести его в надлежащий вид. Родственникам погребенного (если есть сведения о них) направят соответствующее уведомление. Через 12 месяцев местные власти могут обратиться в суд, чтобы признать могилу бесхозной. Если это произойдет, останки могут изъять и перезахоронить на специально выделенных участках кладбища, заключил Гавришев.

Ранее Санкт-Петербургу предрекли нехватку кладбищ. Городские власти заявили, что необходимо более эффективно использовать существующие кладбищенские земли. Речь шла в том числе о практике рекультивации, если за могилой долгое время никто не следит.