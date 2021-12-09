Заболеваемость гриппом в России вернулась на допандемийный уровень

Феномен зимы прошлого года, когда заболеваемость гриппом была необычайно низкой, в текущем году не повторится, заявили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом пишут «Известия».

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева отметила, что в России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По ее словам, особенность этого сезона заключается в раннем приходе вируса гриппа.

«Сейчас заболеваемость вернулась к допандемийному уровню. Всегда в декабре мы наблюдали начало активности вируса гриппа. Особенность этого эпидсезона в том, что грипп стал активен чуть раньше, чем обычно», — сказала Бурцева.

По словам специалиста, в прошлом году коронавирус вытеснил из циркуляции вирус гриппа. Такая ситуация наблюдалась по всему миру.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов раскрыл, что одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа усиливает эффективность гриппозной прививки. Он пояснил, что были проведены соответствующие эксперименты. Ученые вводили одновременно вакцины от COVID-19 и гриппа.