Киев предложил подключить ФРГ и Францию к контролю ситуации в Донбассе

Украина в контактной группе по Донбассу предложила реформировать Совместный центр контроля и координации (СЦКК), включив в него ФРГ и Францию, заявил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

По словам политика, это инициатива нелепа. «Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения», — оценил он ситуацию. Несмотря на все аргументы представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, украинская сторона не хотела их признавать и настаивала на этом «нелепом» предложении, подчеркнул Грызлов. Он считает, что таким образом Киев показывает «полное пренебрежение жизнями своих граждан по обе стороны линии соприкосновения».

«В подобных условиях Донецк, Луганск и ОБСЕ сочли невозможным продолжать переговоры», — добавил он. По словам Грызлова, Москва отнеслась к их решению с понимаем.

Ранее украинские военные нанесли более 100 ударов по Донбассу. Они использовали тяжелую ствольную артиллерию, минометы, БМП, ударный беспилотный летательный аппарат и стрелковое оружие.