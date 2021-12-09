Россия заявила о несостоятельности Украины на переговорах по Донбассу

Полпред РФ в ТКГ по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина вновь показала свою несостоятельность в переговорах по Донбассу. Его слова приводит ТАСС.

«После запрошенного Украиной вчера перерыва для проработки содержательных предложений Донецка и Луганска и подготовки встречного документа украинская делегация в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность», — сказал Грызлов.

Также он заявил, что Киев вносил абсолютно абсурдные предложения на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), ее полпред в ТКГ, Владислав Дейнего заявил, что прошедшая в среду, 8 декабря, видеоконференция Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу завершилась без каких-либо результатов. Глава МИД ЛНР подчеркнул, что особенно это было заметно по обсуждению механизма обеспечения перемирия в регионе.