Названы главные причины выпадения волос

Специалисты назвали главные причины выпадения волос и способы решения этой проблемы. Соответствующий материал публикует Mirror.

Согласно информации издания, недостаток витамина D является одной из наиболее распространенных причин выпадения волос у мужчин и женщин, особенно в зимнее время года. Считается, что всего 30 минут солнечного света в день или 10 микрограммов витамина D способны усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос.

Основатель скандинавского бренда уходовых продуктов для волос New Nordic Карл Кристиан (Karl Kristian) объяснил, что людям следует восполнять дефицит витамина посредством продуктов питания или пищевых добавок. «Когда в организме не хватает витамина D, кератиноциты в фолликулах волос не могут регулировать их рост и выпадение. Поэтому нужно прилагать больше усилий к восстановлению», — пояснил он.

По словам эксперта, потребление таких продуктов, как жирная рыба, красное мясо, яйца (особенно желтки), может помочь увеличить уровень витамина D в организме. Вдобавок он посоветовал массировать кожу головы во время душа. Кристиан подчеркнул, что это помогает очистить ее от жира и отмерших клеток, а также стимулирует рост волос.

В то же время отмечается, что выпадение волос может быть связано с дефицитом витамина B12, который обычно содержится в продуктах животного происхождения. Часто волосы становятся ломкими из-за недостатка белка в рационе. Диета, состоящая из нежирного мяса, яиц, рыбы, нежирного сыра, киноа, орехов и тофу, способствует устранению дефицита белка. Для тех, кто придерживается вегетерианского или веганского типа питания, рекомендуется восполнять B12 с помощью пищевых добавок.

В феврале эксперты раскрыли эффективный способ достижения густых волос. Специалист медицинского портала Superdrug, имя которого не указано, подчеркнул: «Волосы на 99 процентов состоят из белков, поэтому для хорошего здоровья им необходимо достаточное количество аминокислот и белков».

