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Кардиолог назвала способ избежать «износа сердца» после COVID-19

Врач Хачирова: из-за COVID сердце начинает биться быстрее, что является нагрузкой на орган

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik назвала способ избежать «износа сердца» после перенесенного COVID-19.

По ее словам, частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Отмечается, что на это жалуются многие пациенты. Специалист пояснила, что сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме.

Кардиолог сообщила, что нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. По ее словам, если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой. Она предупредила, что от этого может произойти «износ системы».

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«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», — пояснила врач.

Хачирова посоветовала пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце. Она отметила, что после болезни необходимо дождаться восстановления всех функций организма. «В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», — сказала она.

Ранее австралийский психолог Крис Чирс (Chris Cheers) раскрыл негативные последствия коронавируса для психического здоровья миллионов людей. Он отметил, что коронавирус — это «коллективное горе, переживаемое одновременно всем миром». Однако переживания людей отличаются: кто-то страдает из-за ухудшения здоровья, другие не могут присутствовать на похоронах близких, третьи потеряли работу.

Марина Совина
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