Модель раскрыла правила внешнего вида для жительниц особняка основателя Playboy

Бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке основателя американского эротического журнала Playboy Хью Хефнера. Ее историю публикует Daily Star.

Ныне 41-летняя знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 годы, придерживаясь строгих правил хозяина. Известно, что предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.

Кроме того, по словам Мэдисон, она чувствовала постоянное давление по поводу своего внешнего вида со стороны Хефнера, который заставлял всех жительниц особняка выглядеть «одинаково». Манекенщица отметила, что он предлагал ей бесплатную пластическую операцию, так как его не устраивала ее фигура.

«Хью любил девушек с пышными формами и обесцвеченными волосами, которые всегда должны были носить сексуальные наряды. На самом деле, это утомляло многих девушек, которые жили с ним под одной крышей, — пояснила она. — Я не выдержала этого давления и больше не хотела выглядеть как все остальные».

Героиня материала призналась, что в один момент решила кардинально изменить имидж, и вернулась в особняк с короткой стрижкой. Хефнер, увидев новый образ Мэдисон, сильно разозлился и начал кричать на нее. «Ты выглядишь старой, дешевой и уродливой», — говорил он.

Бывший партнер основателя Playboy Джонатан Бейкер подтвердил факт данного конфликта. «Однажды Мэдисон нанесла на губы красную помаду, он также взбесился и заставил ее стереть косметику. На самом деле, Холли делала этого из-за того, что от напряженной жизни у нее началась депрессия. Я заметил, как ее поведение менялось с каждым днем», — прокомментировал мужчина.

В ноябре другая модель рассказала о вечеринках в особняке основателя Playboy. Дженна Бентли переехала жить в поместье Хефнера в 18-летнем возрасте и пробыла там целый год. Она подписала «очень жесткое» соглашение о неразглашении, также ей запрещено было заводить себе парня. Помимо этого, не вернувшиеся домой к 21:00 модели оставались ночевать на улице.