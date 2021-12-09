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Необычная квартира в Сочи насмешила россиян в сети

Вид туристического блока-контейнера без стены удивил пользователей сети

Вид необычной квартиры на популярном среди туристов курорте Красная Поляна насмешил пользователей сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт sochi__today, освещающий события в Сочи.

Автору видео удалось снять на камеру необычное жилье для туристов — в блоке-контейнере разместилась двуспальная кровать, тумба, ванная комната с туалетом и душем. При этом у вагончика полностью отсутствовала одна из четырех стен.

Публикация удивила и позабавила россиян. «Как раз жилье для просветленных», «Нормально, все по фен-шую», «Отличные апартаменты», «Панорамное окно», «Без мам, пап и кредитов», «Ветром сдуло стеночку», — такие комментарии оставили пользователи сети.

Ранее в декабре россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий на Новый год — выгоднее всего оказалось отправиться в Сочи, Стамбул и Крым. Так, туры в Сочи на десять ночей с перелетом, проживанием и питанием можно купить за 34,3 тысячи рублей на двоих туристов, в Стамбул — за 53,2 тысячи, в Крым — за 60,7 тысячи.

Дарья Рыбак
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