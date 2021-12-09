Планировавшего нападение на московскую школу россиянина отправили в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы арестовал 18-летнего молодого человека, которого сотрудники ФСБ задержали с пневматическим пистолетом у московской школы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Юноше предъявили обвинение по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») УК РФ и части 2 статьи 213 («Попытка совершения хулиганских действий с использованием оружия») УК РФ. По версии следствия, мотивом стала ненависть к другим ученикам.

Задержанный будет находиться в СИЗО два месяца, до 6 февраля.

Ранее в сеть попали ножи, вейпы и оружие, найденные у 18-летнего россиянина. О задержании юноши стало известно 7 декабря. Он обратил на себя внимание силовиков размещенным в соцсети постом о том, что собирается устроить теракт в школе. Когда молодой человек перелез через забор школы, то сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ждавшими его в засаде.