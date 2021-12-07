Появились кадры с арсеналом планировавшего теракт в московской школе россиянина

В сети появились фотографии с оружием 18-летнего молодого человека, задержанного сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в московской школе №1297. Кадры с арсеналом опубликовал Telagram-канал Baza.

На снимках видны пневматический пистолет, ножи и вейпы.

О задержании юноши стало известно 7 декабря. Он обратил на себя внимание силовиков размещенным в соцсети постом о том, что собирается устроить теракт в школе. Когда молодой человек перелез через забор школы, то сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов, ждавшими его в засаде.

По факту произошедшего проводится проверка. 18-летнего россиянина доставили в отделение полиции для следственных действий.