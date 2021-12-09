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Рекордный за 40 лет рост цен напугал американцев

Инфляция в ноябре может вырасти в США до рекордных 6,8%

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Инфляция в США, по предварительным данным, вырастет до 6,8 процента, 10 декабря будет опубликована официальная статистика за ноябрь. Это может стать рекордно высоким показателем за 40 лет, со времен 1980-х годов, когда президентом страны был Рональд Рейган, пишет Bloomberg.

Высокие цены сыграли на руку бизнесу в США, который демонстрирует самую высокую рентабельность с 1950-х годов. Однако резкий рост цен напугал американцев, пишет издание.

Год назад экономисты прогнозировали инфляцию на уровне двух процентов на 2021 год. Сначала пандемия привела к снижению цен и все ожидали восстановления. Первый намек на то, что инфляция вот-вот ускорится, появился в феврале. Нехватка материалов и рабочих начала угрожать цепочкам поставок.

У американцев были деньги, они начали покупать больше товаров. «По сути, этот инфляционный импульс вызвал потребитель, просто приобретая больше товаров, чем может произвести мировая экономика», — сказала главный финансовый экономист Jefferies Анета Марковска. Компании начали резко повышать цены.

В ноябре каждый четвертый респондент опроса Мичиганского университета заявил, что инфляция снизила их уровень жизни вдвое по сравнению с уровнем шести месяцев назад.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти США и Федеральную резервную систему (ФРС) поторопиться с ужесточением денежно-кредитной политики и принятием мер в борьбе с ростом цен.

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