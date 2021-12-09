Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

России предрекли обвал спроса на жилье

CBRE: объем инвестиций в жилую недвижимость России упадет до 100 миллиардов рублей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2022 году объем инвестиций в российскую жилую недвижимость обвалится в два раза — до 100 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз международной консалтинговой компании CBRE.

На фоне падения инвестиционного спроса на жилье вложения в коммерческую недвижимость, напротив, увеличатся в полтора раза, до 290 миллиардов рублей, предрекли аналитики. Общий объем инвестиций в российскую недвижимость в 2022-м сохранится на уровне 2021-го (390 миллиардов рублей).

По словам специалистов, должный уровень вложений будет обеспечиваться за счет восстановления спроса на офисы и продолжения бума в складском сегменте.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2021 года объем инвестиций в недвижимость России составил 93 миллиарда рублей (примерно 1 миллиард евро) — неизвестные потратили на объекты в разных регионах страны почти на треть больше, чем в том же периоде 2020-го.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Бывшего российского замминистра забили до смерти в Москве
Билл Гейтс предрек окончание острой фазы пандемии коронавируса
Оттаскавшего пассажирку за волосы московского таксиста сняли на видео
России предрекли обвал спроса на жилье
Умер культовый регги-басист и продюсер Робби Шекспир
Дочь Пеле рассказала о его самочувствии после госпитализации
В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о готовности Киева на уступки
Названо лучшее шампанское
Белорусские банки подготовились к отключению от SWIFT
Названа причина аварии британского F-35
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter