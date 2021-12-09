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Раскрыто будущее iPhone SE

Apple будет выпускать смартфоны iPhone SE в 2022 и 2023 годах

Фото: Shutterstock

Apple не намерена закрывать линейку бюджетных смартфонов SE. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа ознакомились с раскрытой запиской для инвесторов, которую составил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Аналитик считает, что Apple намерена в будущем продолжить выпускать недорогие смартфоны серии SE. Так, запланированный на первую половину 2022 года iPhone SE будет незначительно отличаться от предшественника и получит три гигабайта оперативной памяти.

В 2023 году Apple собирается представить iPhone SE следующего поколения, который будет отличаться несколькими новыми функциями. Например, аппарат получит четыре гигабайта оперативной памяти — такой же запас ОЗУ в iPhone 13. Также телефон выйдет с экраном большего размера. Одним из поставщиком компонентов для устройства окажется компания Luxshare-ICT.

Оригинальный iPhone SE с четырехдюймовым экраном, чипом Apple A9 и двумя гигабайтами оперативной памяти был выпущен весной 2016 года. Спустя четыре года Apple представила его преемника: модель получила дизайн в стиле iPhone 8, 4,7-дюймовый дисплей, процессор Apple A13 Bionic, три гигабайта оперативной памяти.

В октябре аналитик Росс Янг (Ross Young) сообщил, что следующий iPhone SE появится в начале 2022 года. Девайс будет иметь 4,7-дюймовый IPS-экран и поддержку 5G.

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Андрей Ставицкий
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