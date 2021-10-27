Названы сроки выхода iPhone SE

Apple выпустит новый iPhone SE в 2022 году. Об этом в своем Twitter сообщил аналитик Росс Янг (Ross Young).

Специалист назвал сроки выхода нового смартфона Apple, основываясь на информации инсайдеров. По словам Янга, в первой половине 2022 года американская компания представит iPhone SE Plus. Несмотря на постфикс Plus в названии, визуально и по габаритам это будет тот же аппарат, что и представленный в 2020 году iPhone SE. Девайс будет иметь 4,7-дюймовый IPS-экран и поддержку 5G.

Выход iPhone SE третьего поколения в Apple решили придержать. Анонс данного гаджета состоится в 2024 году. Обновленная версия аппарата получит дисплей увеличенного размера диагональю от 5,7 до 6,1 дюйма. С чем связана длительная задержка при запуске модели, Росс Янг не смог объяснить.

Оригинальный iPhone SE вышел в начале 2016 года. Спустя четыре года Apple обновила популярный девайс.

Ранее знакомые с планами Apple источники Nikkei рассказали, что очередной iPhone SE появится в 2022 году. Телефон будет иметь 4,7-дюймовый IPS-экран с рамками, кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, одинарную камеру.