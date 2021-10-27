Наука и техника
 
Последние новости
Горбачев рассказал о разрушивших перестройку и СССР «двух ударах»
На съемочной площадке фильма c Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны
Пашинян ушел от ответа на вопрос о визите в Карабах
Голикова назвала долю привитых первым компонентом вакцины от COVID-19
Россиянин превратил квартиру в птицеферму назло соседке
Сервис доставки продуктов повысит цены накануне нерабочих дней 
Голикова заявила о росте заболеваний коронавирусом в России
Блогерша показала «обратную сторону» идеальных фото в Instagram
СТС перенес премьеру шоу с Моргенштерном после заявления о Дне Победы
Цена на газ в Европе упала после заявления Путина
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы сроки выхода iPhone SE

Новая версия iPhone SE выйдет в 2022 году
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Apple выпустит новый iPhone SE в 2022 году. Об этом в своем Twitter сообщил аналитик Росс Янг (Ross Young).

Специалист назвал сроки выхода нового смартфона Apple, основываясь на информации инсайдеров. По словам Янга, в первой половине 2022 года американская компания представит iPhone SE Plus. Несмотря на постфикс Plus в названии, визуально и по габаритам это будет тот же аппарат, что и представленный в 2020 году iPhone SE. Девайс будет иметь 4,7-дюймовый IPS-экран и поддержку 5G.

Выход iPhone SE третьего поколения в Apple решили придержать. Анонс данного гаджета состоится в 2024 году. Обновленная версия аппарата получит дисплей увеличенного размера диагональю от 5,7 до 6,1 дюйма. С чем связана длительная задержка при запуске модели, Росс Янг не смог объяснить.

Оригинальный iPhone SE вышел в начале 2016 года. Спустя четыре года Apple обновила популярный девайс.

Ранее знакомые с планами Apple источники Nikkei рассказали, что очередной iPhone SE появится в 2022 году. Телефон будет иметь 4,7-дюймовый IPS-экран с рамками, кнопку Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, одинарную камеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Популярный iPhone рекордно подешевел
Раскрыт новый iPhone SE
iPhone SE рекордно подешевел
Другие материалы рубрики
Наука и техника12:3826 октября

Незримый ассистент.

Как новые технологии помогут людям в решении бытовых хлопот?
13:4425 октября

Объяснено уменьшение человеческого мозга

12:4625 октября

В Китае представили летающий автомобиль

11:4925 октября

Смертоносный «Маркер» сможет бороться с беспилотниками

Наука и техника00:0118 октября

Рак не скроется.

В России изобрели новый способ быстро обнаружить опухоли. Как это работает?
10:5625 октября

Раскрыт прототип первого iPod

10:0225 октября

Беглых преступников будут искать беспилотниками

09:2025 октября

«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов

Наука и техника00:0117 октября

На своем ходу.

У Tesla начались проблемы в США. Как это повлияет на будущее беспилотных автомобилей?
09:1025 октября

Гаджет от Samsung получит «монобровь»

06:3025 октября

Обнаружена самая молодая планета массивнее Юпитера

05:1025 октября

Назван срок завершения испытаний российской «Арматы»

Россия
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
«Жизнь моего сына в смертельной опасности»
Этого ребенка спасут дорогие лекарства. Нужна ваша помощь
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Илон Маск нашел угрозу в налоговом плане Байдена
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Раскрыты секретные договоренности Меркель и России по газу
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Центробанк признал невозможность справиться с инфляцией до конца года
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Опубликован рейтинг самых надежных банков России
Все материалы
Силовые структуры
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Кудрявцева оценила насмешку Навки над мужской художественной гимнастикой
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Киберспорт захотели включить в программу Олимпиады
Газ в пол.
«Росгонки» организует в Сочи главный международный турнир среди кузовных авто
Двукратный чемпион НБА перебрался в Россию
Партнерский материал
Лучшее футбольное воскресенье года.
«Зенит» — «Спартак», «класико», Клопп против Сульшера и топ-матч в Серии А
Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда «Уральских пельменей» раскритиковал современный юмор
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Матвиенко предложила бороться с «безнравственными передачами» на российском ТВ
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
«Союзмультфильм» снял сериал об истории отечественной анимации
Почему все больше людей в мире чувствуют страх и одиночество
 
Отчисленным за лайки студенткам школы «Останкино» вернут деньги за учебу
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
Раскрыты характеристики недорогого седана Skoda Slavia
Все подробности о Range Rover пятого поколения
Внедорожник получил новое шасси, турбомотор BMW и семиместный вариант
У нового Toyota Crown появится версия для плохих дорог
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Fiat показал два новых микроавтобуса на платформе Peugeot
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Hyundai Creta получила новую версию в России
Все материалы
Среда обитания
Дороги в Германии начнут строить при помощи собак
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Россиянам назвали необязательные услуги при оформлении ипотеки
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Австралию решили засудить за нежелание спасать планету
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Японский гигант выпустит безопасные для планеты корабли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
Высотный балет:
кто такие скайдайверы и почему они оттачивают свое мастерство в Кузбассе?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
«Рукописи не горят»:
почему роман русского писателя стал одной из самых популярных экранизаций в мире?
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
Все материалы