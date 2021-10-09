Раскрыт новый iPhone SE

В 2022 году Apple обновит линейку iPhone SE. Об этом сообщает агентство Nikkei.

По информации знакомых с планами компании источников, Apple намерена выпустить новую версию iPhone SE в первой половине 2022 года. В конце года компания начнет производство аппарата. Сообщается, что обновленная модель сохранит дизайн актуальной — 4,7-дюймовый IPS-экран с рамками, кнопка Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID, одинарная камера.

При этом раскрытое устройство получит новый чип Apple A15 Bionic с поддержкой 5G. Из-за того, что связь пятого поколения требует повышенного расхода энергии, инженеры компании могут обновить аккумулятор устройства.

Также в отчете говорится, что Apple больше не намерена выпускать mini-смартфоны. Таким образом, представленный в сентябре iPhone 13 mini окажется последним в указанной линейке.

Последний раз Apple обновляла SE-серию в марте 2020 года. Оригинальный телефон линейке компактных недорогих аппаратов — iPhone SE — был представлен в начале 2016 года.

Ранее аналитики сообщили, что смартфоны Apple предыдущих поколений могут оказаться в дефиците. Это связано с тем, что американская компания сократила производство старых смартфонов в пользу гаджетов серии iPhone 13.