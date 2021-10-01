Самый доступный iPhone рекордно подешевел

iPhone 12 mini подешевел на 30 процентов — до 48 тысяч рублей

Стоимость iPhone 12 mini снизилась до 48 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Доступный на старте продаж аппарат за 70 тысяч рублей в базовой комплектации с 64 гигабайтами встроенной памяти подешевел примерно на 30 процентов. Судя по данным каталога медиа, сейчас устройство можно приобрести за 48-49 тысяч рублей.

По словам журналистов, рекордное снижение стоимости iPhone 12 mini связано с тем, что девайс был представлен год назад. Также на появление скидок на рынке повлиял анонс нового поколения смартфонов Apple. Устройство является самым доступным среди iPhone, выпущенных за последний год.

Миниатюрный девайс получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей, защищенный керамическим покрытием, чип Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Гаджет имеет биометрический сенсор Face ID, NFC, поддерживает быструю зарядку.

Ранее стало известно, что самый доступный смартфон в линейке Apple — iPhone SE — подешевел до 33 тысяч рублей. Представленный весной 2020 года аппарат на старте продаж был оценен в 40 тысяч рублей.