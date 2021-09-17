Apple «похоронила» очередной iPhone

iPhone SE с накопителем на 256 гигабайт исчез с сайта Apple

Apple незаметно убрала из продажи популярную версию одного из своих смартфонов. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты обратили внимание, что из интернет-магазина компании исчезла очередная модель — iPhone SE с накопителем на 256 гигабайт. С этого момента компромиссное устройство доступно только в вариантах с 64 и 128 гигабайтами встроенной памяти. «Похороненная» модель являлась самой дорогой в линейке SE.

По мнению специалистов, таким образом в компании намерены снизить внутреннюю конкуренцию между iPhone SE и iPhone 12 mini — двумя самыми дешевыми устройствами бренда. Авторы считают, что SE опустится в самый дешевый сегмент, а модель 12 mini будут приобретать покупатели, которым необходим большой накопитель за доступную цену.

Также аналитики полагают, что Apple не намерена совсем убирать SE из продажи. Напротив, в 2022 году компания должна выпустить новое поколение смартфона. Девайс выйдет с флагманским процессором A15 Bionic и получит модем Qualcomm X60 с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Ранее Apple изъяла из продажи iPhone XR, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Это произошло после анонса нового поколения смартфонов бренда.