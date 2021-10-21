Популярный iPhone рекордно подешевел

Выпущенный в 2019 году флагманский iPhone 11 Pro подешевел на 20 процентов

Представленный в 2019 году iPhone 11 Pro стал доступен в России с заметной скидкой. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, описанный девайс с накопителем на 64 гигабайта рекордно подешевел. Популярную модель можно купить за 70 тысяч рублей, тогда как на старте продаж аппарат был оценен в 90 тысяч рублей. Таким образом, телефон Apple подешевел примерно на 20 процентов.

«5,8-дюймовый OLED-дисплей и тройная камера (сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото) остаются неплохим вариантом для любителей делать хорошие кадры», — отметили журналисты издания. Флагманская модель iPhone 11 Pro была снята с продажи в 2020 году — после выпуска смартфонов серии iPhone 12. Однако девайсы линейки до сих пор можно приобрести в российской рознице.

Гаджет 2019 года отличается наличием чипа Apple A13 Bionic, четырьмя гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и ночным режимом, аккумулятором емкостью 3046 миллиампер-часов.

В конце лета журналисты заметили, что iPhone SE подешевел на 15 процентов. Оцененный на старте продаж в 40 тысяч рублей девайс стал доступен за 33 тысячи рублей.