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Автобус с рабочими врезался в КамАЗ на российской трассе

В Нижегородской области автобус с рабочими столкнулся с КамАЗом, один человек погиб

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На трассе в Нижегородской области в ДТП скончался один человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Авария произошла вечером 9 декабря на дороге Ардатов – Арзамас около поселка Идеал. Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате происшествия пострадали семь человек.

«Троих пострадавших с травмами средней степени тяжести бригадой скорой помощи эвакуируют в больницу в Арзамасе. Еще четверо пострадавших эвакуируют в больницу Арзамаса попутным транспортом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 15-летняя россиянка погибла под колесами трамвая в Казани. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, трамвай затормозил, однако вовремя не смог остановиться.

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Никита Абрамов
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