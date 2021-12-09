Кража кассиршей миллионов из российского банка попала на видео

Кража денег из российского банка в Ачинске Красноярского края попала в объектив камеры видеонаблюдения. Видео показало региональное управление МВД.

На кадрах видно, как женщина открывает сейфы и складывает деньги в коробки, которые потом унесет с собой.

В банке заявили о пропаже из кассы 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Общая сумма ущерба составила 22-23 миллиона рублей. Полицейские установили причастность к краже денег кассирши банка 1991 года рождения. Она скрылась, также о ее пропаже заявила в полицию мать.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.