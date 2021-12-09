Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Кража кассиршей миллионов из российского банка попала на видео

МВД показало видео кражи кассиршей 22 миллионов рублей из банка в Ачинске

Кража денег из российского банка в Ачинске Красноярского края попала в объектив камеры видеонаблюдения. Видео показало региональное управление МВД.

На кадрах видно, как женщина открывает сейфы и складывает деньги в коробки, которые потом унесет с собой.

В банке заявили о пропаже из кассы 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Общая сумма ущерба составила 22-23 миллиона рублей. Полицейские установили причастность к краже денег кассирши банка 1991 года рождения. Она скрылась, также о ее пропаже заявила в полицию мать.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Полиция распространила ориентировку на кассиршу.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Глава российского Генштаба пообещал пресечь провокации Киева в Донбассе
Украинские военные начали эксплуатацию новых минометов
В Белоруссии назвали вбросом обвинение в адрес КГБ в посадке самолета Ryanair
В России подсчитали ущерб от коррупции
Кража кассиршей миллионов из российского банка попала на видео
Создана светящаяся при контакте с коронавирусом маска
Российский вирусолог объяснил появление сыпи при коронавирусе
Российский губернатор назвал цены на жилье неадекватными
В США отследили перемещения российских войск у границы с Украиной
В Совфеде оценили предложение отключить Россию от SWIFT на несколько дней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter