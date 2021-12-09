Наряд Кейт Миддлтон за сотни тысяч рублей привлек внимание журналистов

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей и привлекла внимание журналистов. Ее фотографии публикует Daily Mail.

39-летняя Миддлтон вместе с мужем, принцем Уильямом, приняли участие в записи рождественской программы Together at Christmas, которая ежегодно транслируется на телеканале BBC.

Папарацци запечатлели герцогиню в красном платье-пальто длины миди, стоимость которого составляет примерно три тысячи фунтов стерлингов (291 тысяча рублей), и туфлях-лодочках на каблуках такого же цвета. В качестве аксессуаров герцогиня выбрала замшевую сумку бренда Miu Miu стоимостью 640 фунтов стерлингов (62 300 рублей) и бриллиантовые серьги.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид жены принца Уильяма в комментариях под снимками. «Три тысячи фунтов стерлингов — это непростительно во времена, когда семьи голодают, а пенсионеры умирают от холода», «Платье за ​​три тысячи фунтов стерлингов на человеке, у которого нет работы. Вот умора». «Кейт олицетворяет собой члена привилегированного общества» «Как насчет купить пальто за 100 долларов, а остальные деньги пожертвовать людям в бедственном положении?» — негодовали они.

В октябре Кейт Миддлтон и принц Уильям пересели на машину за 10 миллионов рублей. Речь идет об автомобиле Audi RS e-tron GT, который оснащен электродвигателем с батарейным питанием для езды без выбросов углекислого газа. На нем пара приехала на церемонию вручения премии в области экологии Earthshot Awards 2021.