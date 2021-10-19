Кейт Миддлтон и принц Уильям пересели на машину за 10 миллионов рублей

Герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее муж принц Уильям посетили премию в области экологии Earthshot Awards 2021 на новом электромобиле. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, супружеская пара пересела на Audi RS e-tron GT, который оснащен электродвигателем с батарейным питанием для езды без выбросов углекислого газа. Отмечается, что стоимость машины варьируется от 110 до 133 тысяч фунтов стерлингов (от 10,7 до 13 миллионов рублей).

Кроме того, согласно материалу, Кейт Миддлтон и ее супруг лично установили зарядное устройство для электромобилей в своей резиденции в Лондоне в Кенсингтонском дворце за несколько часов до выезда на общественное мероприятие, во время которого они наградили участников премии за лучшие экологические проекты.

Ранее также стало известно, что герцогиня Кембриджская и ее муж появились на Earthshot Awards 2021 в старых нарядах. Так, Миддлтон засняли в плиссированном платье сиреневого оттенка марки Alexander McQueen, которое она уже надевала в 2011 году. В то же время принца Уильяма запечатлели в темно-зеленом бархатном пиджаке, водолазке и брюках прямого кроя. Выяснилось, что в таком же пиджаке член королевской семьи был замечен в 2019 году в Лондоне.