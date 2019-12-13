Бывший президент Украины пересел на Mercedes за 500 тысяч долларов

В кортеже бывшего президента Украины Леонида Кучмы заметили новый автомобиль. Об этом пишет «Обозреватель».

Как уточняет издание, экс-глава государства пересел на Mercedes-Benz S600 Guard W222 — особую защищенную версию седана последнего поколения. Как правило, такой автомобиль оснащен баллистической защитой высочайшего уровня (VR9), 6-литровым твин-турбо V12, выдающим 523 лошадиные силы.

Обновлённое передвижение Леонида Даниловича. Старый 221-й (которому он был предан последние 12 лет) уступил место новому S600 guard. Работа по 📷 @carspotter_of_ukraine @ukrainian_license_plates 👌🏻 —— Подписываемся: @vehicles.exclusive —— #s600guard#gl500#личнаяохрана#меченаявласть Фото опубликовано @vehicles.exclusive

Стоимость такого транспортного средства может составлять минимум 500 тысяч долларов (31,2 миллиона рублей). По информации «Обозревателя», не исключено, что машину Кучме выделило государство. В настоящее время он занимает должность представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Отмечается, что в течение предыдущих 12 лет бывший украинский президент передвигался на прежнем поколении флагманской модели Mercedes S-Class W221, который также был оснащен броней.

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