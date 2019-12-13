Бывший президент Украины пересел на Mercedes за 500 тысяч долларов

В кортеже бывшего президента Украины Леонида Кучмы заметили новый автомобиль. Об этом пишет «Обозреватель».
Как уточняет издание, экс-глава государства пересел на Mercedes-Benz S600 Guard W222 — особую защищенную версию седана последнего поколения. Как правило, такой автомобиль оснащен баллистической защитой высочайшего уровня (VR9), 6-литровым твин-турбо V12, выдающим 523 лошадиные силы.
Стоимость такого транспортного средства может составлять минимум 500 тысяч долларов (31,2 миллиона рублей). По информации «Обозревателя», не исключено, что машину Кучме выделило государство. В настоящее время он занимает должность представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Отмечается, что в течение предыдущих 12 лет бывший украинский президент передвигался на прежнем поколении флагманской модели Mercedes S-Class W221, который также был оснащен броней.
В ноябре 2016 года на средиземноморском побережье Испании найдена вилла Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента Украины, не указанная в его декларации. Объект недвижимости, находящийся к западу от курортного города Марбелья, оформлен не на Порошенко как физическое лицо, а на его фирму Feruvita SL.