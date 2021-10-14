Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в старой одежде

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь вышла в свет в старой одежде, в которой она последний раз появлялась на публике в 2016 году. Соответствующие снимки появились на сайте Daily Mail.

39-летняя Кейт Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила Королевские ботанические сады Кью (Kew Gardens) в Лондоне, где состоялось мероприятие, посвященное сфере образования. Папарацци засняли знаменитость в салатовой кофте, черных прямых брюках и туфлях на высоком каблуке. Ее образ дополнили часы и кольцо с драгоценным камнем.

В качестве верхней одежды герцогиня выбрала классическое пальто люксового бренда Erdem зеленого цвета, которое она неоднократно носила во время общественных мероприятий. Согласно материалу, стоимость вещи на сайте Net-a-porter составляет 1765 фунтов стерлингов (173,5 тысячи рублей).

Кейт Миддлтон неоднократно замечали в старой одежде. В октябре она отправилась в лондонский Исследовательский институт в платье длины макси в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Отмечается, что его цена составляет 16 фунтов стерлингов (1573 рубля) с учетом скидки, а первоначально оно продавалось за 90 фунтов стерлингов (8851 рубль).

