Журналисты заметили любовь Кейт Миддлтон к дешевой одежде

Герцогиня Кембриджская Кэтрин часто появляется на публике в вещах массмаркет-бренда Zara

Журналисты The Sun заметили любовь герцогини Кембриджской Кэтрин к нарядам из массмаркета. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Согласно материалу, Кейт Миддлтон часто появляется на публике в дешевых вещах. Один из ее любимых брендов — испанский производитель одежды, обуви и аксессуаров Zara. Так, например, в октябре она посетила Исследовательский институт в Лондоне в платье длины макси в мелкую клетку стоимостью 16 фунтов стерлингов (1580 рублей).

Помимо этого, папарацци неоднократно фотографировали супругу принца Уильяма в ярко-зеленом твидовом пиджаке той же марки, цена которого составляет 60 фунтов стерлингов (5,9 тысячи рублей), а также рубашке желтого цвета за 29 фунтов стерлингов (2854 рубля).

Вдобавок герцогиня отдает предпочтение бижутерии британского бренда Accessorize. Например, в ее гардеробе представлены серьги ювелирного дома различных моделей, стоимость которых с учетом скидки варьируется от двух до восьми фунтов стерлингов (от 196 до 787 рублей). В то же время спортивную обувь Миддлтон чаще всего покупает в магазине M&S.

Материалы по теме Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

По информации издания, наряды члена королевской семьи также часто состоят из вещей таких ретейлеров, как H&M, Topshop, Asos и Warehouse, которые находятся в среднем ценовом сегменте. Отмечается, что герцогиня нередко выходит в свет в старых предметах гардероба.

Ранее в октябре Кейт Миддлтон появилась на публике в платье, в котором она уже посещала мероприятие в январе 2020 года. Речь идет о клетчатом платье Zara, которое она дополнила туфлями на высоком каблуке модного дома Hugo Boss. Фотографы запечатлели знаменитость в черной защитной маске.