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Пожилой водитель сбил группу детсадовцев

«Асахи»: 10 человек пострадали при наезде автомобиля на группу детсадовцев в Японии

Фото: Androniki Christodolou / Reuters

По меньшей мере десять человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в японском городе Хигасиура. Об этом в четверг пишет газета "Асахи".

Среди пострадавших — девять детей и пожилой водитель 70-80 лет. Детсадовцев доставили в ближайшую больницу, у них диагностированы легкие травмы. Водитель автомобиля также пожаловался на плохое самочувствие.

Полиция начала расследование для выяснения причин инцидента.

В марте сообщалось, что пьяный россиянин сбил ворота и прокатился на иномарке по территории детского сада во Владивостоке. Выяснилось, что машина принадлежит жене 33-летнего нарушителя, который не учился в автошколе и не получал водительских прав. В результате инцидента никто не пострадал.

Марина Совина
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