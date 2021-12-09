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Полиция задержала совершившую десятки вымогательств у россиян банду коллекторов

В Санкт-Петербурге задержали коллекторов за 30 вымогательств у должников

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пятерых россиян, совершивших десятки вымогательств в нескольких регионах. Об этом в четверг, 9 декабря, со ссылкой на региональное управление МВД сообщает РИА Новости.

По данным полиции, банда коллекторов занималась незаконной коллекторской деятельностью как на территории Ленинградской области, так и в других регионах страны. Бандиты угрожали должникам расправой и оказывали на них давление — расписывали подъезды нецензурными надписями, указывая фамилию и имя должника, заклеивали дверные замки. По информации правоохранителей, на счету злоумышленников 30 преступлений. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

26 ноября сообщалось, что с начала 2021 года российские банки предложили коллекторам купить долги населения на сумму 171,6 миллиарда рублей — на 23 процента меньше, чем за тот же период 2020 года.

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Владимир Седов
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