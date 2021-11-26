Долги россиян стали реже попадать к коллекторам

С начала 2021 года российские банки предложили коллекторам купить долги населения на сумму 171,6 миллиарда рублей — на 23 процента меньше, чем за тот же период 2020 года, пишет РБК со ссылкой на отчет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Взыскатели считают, что задолженности россиян стали реже попадать к ним из-за роста цен на рынке.

Число кейсов на продажу за десять месяцев текущего года сократилось на 20 процентов до 1,2 миллиона. Банки продают долги коллекторам в рамках сделки цессии (уступки прав требования). В таком случае взыскатели выкупают долговые обязательства полностью, а не работают за вознаграждение от лица кредитных организаций.

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Объем предложения упал более чем на треть в разгар пандемии в 2020 году. Тогда коллекторы расценили эту тенденцию как временное явление, ожидая увеличения продаж в следующем году. Однако их прогнозы не оправдались — аналитики НАПКА считают, что объем предложения в сегменте цессии к концу года достигнет 226 миллиардов, что на 13,7 процента хуже показателей 2020 года.

Среди причин стагнации цессионного рынка взыскатели называют рост цен продаваемых портфелей долгов. В 2021 году средняя цена закрытия сделки выросла почти вдвое и приблизилась к 10 процентам от первоначальной суммы долга. По мнению управляющего директора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павла Михмеля, подорожание сделок произошло из-за изменения структуры продаваемого портфеля — в нем стало больше «молодых» просроченных долгов.

Доля просрочки сроком до года и от года до двух лет увеличилась в два раза. «Запасы старого NPL (non-performing loan, просроченный кредит) распроданы, на рынок выходит более молодая, а следовательно, более дорогая просрочка», — объясняет глава онлайн-площадки по продаже и покупке долгов физлиц Александр Данилов.

Старший вице-президент коллекторского агентства «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев называет еще одну причину сокращения объема предложения. «Участники рынка понимают, как работать с долгами на судебной стадии, и многие вкладываются в развитие собственного процесса взыскания», — считает он.

Недавно в НАПКА сообщили, что около 7-8 миллионов россиян могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за долгов. Жители, просрочившие оплату задолженности более чем на 90 дней и на сумму более 30 тысяч рублей, не смогут покинуть страну. Согласно статистике, в таком положении может оказаться каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение.