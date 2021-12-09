Комар-хранитель Сибири стал финалистом конкурса необычных арт-объектов России

Памятник комару-хранителю Сибири стал финалистом восьмого отборочного раунда всероссийского конкурса самых необычных народных арт-объектов «Туту Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, монумент насекомого из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа обошел соперников с колоссальным отрывом — арт-объект набрал 72,4 процента голосов. Второе место досталось замку из арматуры в Омской области (16,2 процента голосов), третье — бане-кораблю из Кемерово (4,3 процента голосов).

Создание комара-хранителя заняло у скульптора-монументалиста Валерия Чалого несколько месяцев. В работе мастер использовал списанные металлические детали компрессорной станции магистральных трубопроводов «Сургутгазпрома». Размеры памятника грандиозные: вес — 1,5 тонны, высота около 2,5 метра, размах лапок — три метра. Скульптура является первой из всех монументов, посвященных насекомому в Ноябрьске — она появилась в 2006 году.

Комар-хранитель Сибири вместе с победителями прошлых раундов — шедеврами из пластика в Пензенской области, мамонтом из железа из Магадана, зайцами-антивандалами из Карелии, якутским космическим кораблем, деревянным самолетом из Ростовской области, парком каменного периода в Башкортостане и домом из бутылок Курской области будут участвовать в итоговом голосовании. Победитель конкурса «Туту Арт» определится 24 января 2022 года.

7 декабря стартовал девятый раунд конкурса необычных народных арт-объектов России. В нем сразятся девять объектов, расположенных в разных регионах Кавказа — голосование продлится до 13 декабря.