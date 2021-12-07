Стартовал девятый раунд всероссийского конкурса на самый необычный арт-объект

Стартовал девятый раунд всероссийского конкурса на самый необычный народный арт-объект «Туту Арт» — очередной этап соревнования продлится с 7 по 13 декабря. Проголосовать за участников можно на официальном сайте. Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

За выход в финал сразятся девять объектов, расположенных в разных регионах Кавказа. Среди них Леотавр из шин (Краснодарский край), планетарий с кастрюлями (Республика Адыгея), крутящийся дом (Карачаево-Черкесская Республика), скульптуры на улицах (Республика Северная Осетия), дом Мурада Полонкоева (Республика Ингушетия), древний аул на пне (Республика Дагестан), детская площадка (Республика Калмыкия), сад причудливых камней (Кабардино-Балкарская Республика) и Вайнахская башня (Чеченская Республика).

Всего в соревновании участвуют 85 необычных арт-объектов, по одному от каждого региона России. Их разделили на 10 раундов по восемь и девять участников в каждом. Победителя конкурса объявят 24 января 2022 года.

Ранее, 1 декабря, организаторы конкурса назвали победителя восьмого раунда соревнования — им стали шедевры из пластикового мусора в Пензенской области. Житель села Липовка Пензенской области Николай Максин создал из крышек, бутылок и других пластиковых частей экзотические пальмы, мельницу, лебедей, и других сказочных персонажей и зверей.