Шедевры из пластика вышли в финал самых необычных народных арт-объектов России

Шедевры из пластикового мусора в Пензенской области вышли в финал седьмого этапа всероссийского конкурса самых необычных «народных» арт-объектов «Туту-Арт». Об этом стало известно из пресс-релиза онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, житель села Липовка Пензенской области Николай Максин создал из крышек, бутылок и других пластиковых частей экзотические пальмы, мельницу, лебедей, и других сказочных персонажей и зверей. Сейчас участок россиянина украшают более 30 фигур. На сбор материала у мастера уходит несколько недель (в этом ему также помогают односельчане), а на изготовление одной композиции — около месяца.

Двор Максина стал местной достопримечательностью — самодельные шедевры победили в раунде, набрав 42,4 процента голосов. Второе место досталось инопланетному жуку из города Богородицк, Тульской области (21,9 процента голосов), третье место заняла карета для императрицы из Ульяновской области (19,9 процента).

Шедевры из пластика вместе с победителями прошлых раундов — мамонтом из железа из Магадана, зайцами-антивандалами из Карелии, якутским космическим кораблем, деревянным самолетом из Ростовской области, парком каменного периода в Башкортостане и домом из бутылок Курской области будут участвовать в итоговом голосовании. Победитель конкурса «Туту Арт» определится 24 января 2022 года.

30 ноября стартовал восьмой раунд конкурса необычных народных арт-объектов России. В нем сразятся девять объектов из девяти регионов страны — голосование продлится до 6 декабря.