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Власти Пермского края выделят деньги на запуск креативных проектов

Власти Пермского края выделят гранты в размере до 800 тысяч рублей на креативные проекты

Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

Власти Пермского края выделят гранты в размере до 800 тысяч рублей на запуск креативных проектов. Деньги смогут получить театры, музеи, творческие коллективы и библиотеки, пишет портал 59.ru.

Центр по реализации проектов в сфере культуры запустил серию конкурсов грантов: «Арт-резиденция», «Модернизация музейного дела», «Развитие театрального искусства», «Возрождение исторической памяти» и «Развитие библиотечного дела». Прием заявок на них завершится в 2022 году. Отмечается, что в 2021-м Центр по реализации проектов в сфере культуры выделил гранты на 104 проекта.

Ранее сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие выставки «Магия ингушских гор», приуроченной к Международному дню гор, который ежегодно отмечается 11 декабря. Выставка продлится до 14 декабря.

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Евгений Шульгин
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