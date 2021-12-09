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Российскую блогершу задержали по подозрению в содействии терроризму

В Кабардино-Балкарии задержали блогершу Инсу Ландер, позже ее отправили под домашний арест

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали блогершу Инсу Ландер по подозрению в содействии терроризму. Позже ее отправили под домашний арест. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» (включено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов) со ссылкой на ее знакомых.

По данным издания, силовики в масках и с автоматами пришли к Ландер домой рано утром и увезли ее на допрос в управление ФСБ в Нальчике. Отмечается, что блогерше вменяют часть 1 статьи 205 уголовного кодекса России (содействие террористической деятельности).

«Она (Ландер — прим. «Ленты.ру») успела сообщить знакомым, что подверглась давлению со стороны оперативников. Силовики сказали ей, что отпустят, если она даст показания следователю против себя», — говорится в публикации.

Позже знакомые Ландер сообщили, что суд избрал в качестве меры пресечения для блогерши домашний арест.

Инса Ландер — блогерша из Кабардино-Балкарии. Девушка ведет аккаунт в Twitter, где разоблачает интернет-мошенников и сливает их личные данные. В сентябре 2021 года она появилась в выпуске программы «Мужское/Женское» на Первом канале, где предоставила доказательства того, что жительница Красноярска продавала обнаженные снимки своей 13-летней дочери в интернете.

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Евгения Наумова
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