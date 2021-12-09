Российский врач рассказал об ошибках при покупке лекарств в аптеках

Самая главная ошибка – попытка заменить обращение к врачу походом в аптеку, заявил в эфире радио Sputnik врач-эндокринолог Виктор Жиляев.

Медик уверен, что многие россияне при выборе лекарственного препарата спрашивают совета не у тех людей, которые способны им помочь, а у тех, кто может по неведению навредить. «В аптеке никогда не знают полную историю заболевания человека и могут не знать о сопутствующих болезнях», – пояснил он.

По мнению эндокринолога, в аптеках также могут изменить дозировку лекарственного препарата, не проконсультировавшись с медицинским специалистом.

Ранее сообщалось, что российские аптеки могут обязать продавать лекарства поштучно. С таким предложением, относящимся к изменениям правил работы, обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов и председатель комитета по труду Ярослав Нилов.

Парламентарии уверены, что их идея поможет россиянам сэкономить средства на лечении. В пояснительной записке они указали, что лекарства можно продавать без нарушения целостности упаковки — блистерами или ампулами.