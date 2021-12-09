В Красноярске появилась самая длинная лестница в России, которая ведет от лагеря «Гренада» до вершины Торгашинского хребта. Ее протяженность составила около 1200 метров, а перепад высот — 240 метров. Об этом сообщается в пресс-центре правительства Красноярского края.

На открытие нового объекта приехал глава региона Александр Усс. Он осмотрел и оценил смотровую площадку на вершине хребта. Уточняется, что там сделали барную стойку с живописным видом на национальный парк «Красноярские столбы» и окрестности реки Базаихи.

Усс заявил, что «проект выполнен с минимальным воздействием на природный ландшафт». Кроме того, с помощью него стало возможным соединить Торгашинский хребет с Красноярскими столбами. Таким образом, люди будут проходить и по новому туристическому маршруту.

Наиболее эффектно лестница выглядит в темное время, так как по вечерам на ней включается подсветка. Ее смонтировали по всей протяженности подъема.

На записи, снятой порталом Ruptly, видно, как люди вышли на вечернюю прогулку. Местные жители поднимаются наверх, параллельно останавливаясь и снимая все на камеры смартфонов. Если смотреть на новый объект издалека, то из-за огней он становится похож на молнию или нить из золота.

Ранее телеканал National Geographic отметил желтыми рамками 20 красивейших мест России. Подобные объекты появились в том числе на Камчатке, Байкале, в Красной Поляне, Казани, Выборге и Москве. Новые инсталляции вдохновят людей на поездки по стране.