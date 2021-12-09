В Казани появился сквер медицинских работников

В Казани, Республика Татарстан, появился сквер медицинских работников. Об этом сообщает портал «Татар-информ».

Отмечается, что новое название было присвоено общественному пространству, расположенному в Вахитовском районе на пересечении улиц Чехова и Николая Ершова. Соответствующее решение приняла мэрия города. Сквер находится неподалеку от станции скорой медицинской помощи и Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

Ранее сообщалось, что в Ангарске в октябре 2021 года появится первый в Иркутской области памятный знак, посвященный медикам. Его воздвигнут в новом сквере на пересечении улиц Чайковского и Гагарина. Основой композиции станет чаша с бронзовой змеей из цельного гранита, ее высота составит 4,6 метра. Автором является скульптор Александр Абрамов