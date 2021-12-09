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Макрон проведет переговоры с Путиным

Президент Франции Макрон заявил, что проведет переговоры с Путиным на следующей неделе
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры в онлайн-формате с российским коллегой Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом заявил на пресс-конференции сам французский лидер, его слова передает ТАСС.

Макрон рассказал, что главное темой разговора станет урегулирование ситуации на Украине. «Европейские страны не могут самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств», — подчеркнул он.

Ранее президент Пятой республики понадеялся, что прошедшие 7 декабря, переговоры между Путиным и лидером США Джо Байденом приведут к снижению напряженности в отношениях между странами Запада и Москвой. Он заявил о необходимости разработать формат для снятия напряженности между Москвой и НАТО.

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Екатерина Андреева
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