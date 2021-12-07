Во Франции понадеялись на снижение напряженности в отношениях Запада с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что прошедшие во вторник, 7 декабря, переговоры между лидерами России и США приведут к снижению напряженности в отношениях между странами Запада и Москвой. Его слова приводит ТАСС.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности», — заявил он. Французский лидер также напомнил о нормандском формате по урегулированию ситуации на востоке Украины. По мнению Макрона, следует предусмотреть формат для «снятия напряженности в отношениях России с НАТО» и нейтрализации противоречий.

В июле Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о стремлении Парижа к установлению более доверительных отношений между Евросоюзом (ЕС) и Россией.